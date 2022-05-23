دارين العلي



بدأ المؤشر الكهربائي يشهد ارتفاعا ملحوظا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت امس 42 مئوية.



وقد سجل المؤشر امس 12811 ميغاواط مع وجود احتياط 1420 ميغاواط في وقت الذروة، في إشارة إلى أن الشبكة الكهربائية ستشهد ارتفاعا في الضغوط خلال موسم الذروة المقبل.



وقالت مصادر في الوزارة إن ارتفاع الاستهلاك متوقع خلال هذه الفترة من كل عام، مشيرا إلى أن الوزارة تتوقع استهلاكا أقصى يصل لحد الـ 16800 ميغاواط قياسا على الاستهلاك الأعلى الذي سجل العام الماضي والذي بلغ 15600 ميغاواط.



وقالت المصادر إن الوزارة تنتهي من أعمال الصيانة مع نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى ان القدرة الإجمالية للمحطات تفوق الـ 18 ألف ميغاواط، وبالتالي فإن هناك احتياطيا كافيا في الإنتاج لتلبية الطلب.