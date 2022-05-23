رشيد الفعم



فيما بدأت الترتيبات لتشكيل الحكومة الجديدة وتكليف رئيس الوزراء لها اليوم من خلال بعض الاجتماعات الجانبية التي كانت تمهد أرضية تشكيل الحكومة المقبلة، أكد مصدر حكومي مطلع خروج من



5 إلى 7 وزراء من التشكيلة الحكومية الحالية، مضيفا أن هناك اجتماعات ماراثونية بدأت أمس الأحد من أجل طرح الأسماء للحكومة المقبلة.



وأوضح المصدر أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على أسماء النواب المنتخبين داخل التشكيلة المقبلة، إلا أن هناك أكثر من نائب محلل، مضيفا أن هناك فكرة طرحت بأن تكون الجلسات التي ستعد في الفترة المقبلة جلسة خاصة واحدة سيتم تحديدها فور تشكيل الحكومة، كما أن تسمية رئيس الحكومة ستكون خلال الأسابيع القليلة القادمة.