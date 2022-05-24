بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ببرقيات تهنئة لأعضاء المجلس البلدي بمناسبة فوز 8 أعضاء بثقة الناخبين وتزكية عضوين. وفيما يلي نصها:



يسعدني أن أبعث لكم بأسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة حصولكم على ثقة الناخبين وفوزكم بانتخابات المجلس البلدي، والتي أنتم أهل لها إن شاء الله، سائلا العلي القدير أن يوفقكم لخدمة الكويت وأهلها، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره بفضل من الله ثم القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين، وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم. مع أطيب التمنيات.