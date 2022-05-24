عادل الشنان



صرح نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.أنور الحليلة عن تلقي المؤسسة لعدد 6 عروض فنية ومالية مقدمة لمشروع تطوير الفرصة الاستثمارية M1 الواقعة في مدينة المطلاع السكنية على الشركات المتخصصة ووفقا للائحة مزايدات المؤسسة.



وأضاف الحليلة أن المشروع يقع على مساحة 250 ألف متر مربع وسيوفر منطقة خدمية تتضمن عدة مكونات تتمثل في معارض ومحلات تجزئة لبيع مواد البناء والتشطيبات ومساحات تخزينية بالإضافة إلى سكن عمالة، ويعتبر من المشاريع الهامة لأصحاب القسائم السكنية وشركات المقاولات العاملة في المدينة لما له من مساهمة في تعزيز استقرار تذبذب أسعار مواد البناء ويعمل على سرعة توفرها للسوق وخاصة للمقبلين على بناء وحداتهم السكنية في المدينة.



وبين أن المؤسسة ستقوم حاليا باتخاذ إجراءاتها نحو تأهيل المتقدمين ثم تقييم العروض من الناحية الفنية للشركات المؤهلة واعتماد النتائج وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة مزايدات المؤسسة من إجراءات أخذ الموافقات، وبعد ذلك تتم دعوة المزايدين المؤهلين فنيا لحضور جلسة فض المظاريف المالية للمزايدة تمهيدا لتسمية المزايد الفائز لاعتماد مجلس إدارة المؤسسة. كما أشار الحليلة إلى أن قطاع الاستثمار بالمؤسسة يسعى من خلال طرح مثل هذه الفرص إلى توفير الخدمات والسلع المطلوبة تزامنا مع انتقال أصحاب الوحدات السكنية للعيش في المدن السكنية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للقطاع الأهلي والخاص وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق منظومة شراكة مستدامة ومتوازنة تعمل على تحقيق أهداف أطراف الشراكة والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية للقطاع الخاص.