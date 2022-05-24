بشرى شعبان



أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن إطلاق منصة «تيسير» يوم الأحد المقبل لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقال الموسى في بيان صحافي أمس، إن هذه المنصة هي آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصورة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعاليه لخلق المزيد من فرص العمل لهم.



وأضاف أن هذه المنصة «تهدف إلى إحلال الفئة المعنية محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم».



وأشاد بشركات القطاع الخاص لتعاونهم بتقديم هذه الفرص الوظيفية المناسبة، داعيا إلى المزيد من التعاون مع مختلف مجالات القطاع الخاص لتوفير فرص أكثر في جميع التخصصات.