عاطف رمضان



وقعت جمعية المهندسين والجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية بمملكة البحرين مذكرة تعاون بين الجمعيتين للتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في في المجالات الفنية والهندسية.



وقع الاتفاقية كل من أمين سر جمعية المهندسين م.فهد العتيبي ونائب رئيس جمعية الصيانة والاعتمادية م.محمود ميرزا في حفل خاص أقيم بمقر«المهندسين» بحضور رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل وأمين الصندوق م.علي الفيلكاوي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسة جمعية الصيانة والاعتمادية البحرينية، وم.نزار الشماسي.



واستعرض العتل خلال استقباله الأشقاء من مملكة البحرين أنشطة الجمعية وتعاونها مع الجهات الحكومية في مجال اعتماد المهندسين، مشيرا الى توقيع نحو 13 مذكرة تعاون مع جهات عامة وخاصة في هذا المجال، مضيفا أننا لن نألو جهدا للتعاون مع الأشقاء في مملكة البحرين تهدف إلى دعم تطوير العلاقات بيننا كمتخصصين أشقاء، مضيفا أننا سنعمل معا من أجل رفع مستوى مهارات وكفاءات المهندسين.



وأضاف العتل أن هذه المذكرة تركز تعزيز أواصر التعاون في المجالات المهنية والبحثية، التدريبية، التقنية، والتطويرية، مضيفا أنه سيكون لدينا لجنة توجيهية تجتمع على أساس ربع سنوي وتشرف على تنفيذ الغرض من مذكرة التفاهم.



وزاد العتل، سيتم أيضا تبادل الخبرات بيننا في مجال الاعتماد الهندسي والمؤتمرات والتدريب والمحاضرات وورش العمل والندوات، وتبادل الزيارات المتنوعة والعضويات فيما بيننا لإثراء الحصيلة العلمية لمنتسبي جمعيتنا، مشيرا الى أنه وبموجب المذكرة سيكون هناك مشاريع وفعاليات مشتركة في المجالات وتسهيل إمكانية استخدام مرافق الطرفين لعقد هذه الفعاليات.



من جهته، أعرب نائب رئيس الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية م.محمود ميرزا، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع الأشقاء في جمعية المهندسين الكويتية، مضيفا أننا حريصون على إنجاح هذا التعاون لتبادل الخبرات وعقد البرامج التدريبية في مجالات تخصص الصيانة والاعتمادية.



وزاد ميرزا، إننا سنعمل معا لتحديد واستكمال مؤشرات الأداء الرئيسية لأي برنامج شامل مؤسسي يتفق على انعقاده، مشيرا الى خبرات تراكمية لدى الجهتين يمكن الاستفادة منها لتعزيز العلاقات وتطويرها.



وقال ميرزا ان من اهداف الجمعية تبادل الخبرات مع المهندسين في منطقة الخليج وذلك لتطوير المهندس الخليجي، مشيرا الى ان الجمعية تركز على حديثي التخرج من المهندسين ليكتسبوا خبرات في مجال الصيانة والاعتمادية.



واضاف ان الجمعية تأسست عام 2010، وان مجلس ادارتها يسعى لتكون الجمعية مركزا للمحترفين والشباب للرجوع اليها في مجالالصيانة والاعتمادية وادارة الاصول، بالاضافة الى تدريب المهندسين المبتدئين ليحصلوا على شهادات معترف بها. واعرب ميرزا عن شكره لرئيس واعضاء جمعية المهندسين الكويتية لاستضافتهم لهم، مشيرا الى انه من الضروري تبادل الخبرات بين جمعية المهندسين والجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية خاصة ان جمعية المهندسين تأسست منذ 60 سنة ولديها خبرات طويلة في مجال عملها وان الجمعية الخليجية لن تبخل بخبراتها لجمعية المهندسين الكويتية.



بدوره، قال م.احمد الخالدي، عضو مجلس الادارة في الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية «GSMR»، ان الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم تتمثل في تفعيل وتطوير تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك (المهنية، والبحثية، والتدريبية، والتقنية، والتطويرية).



واضاف الخالدي ان من اهداف الاتفاقية ايضا تعزيز العلاقة بين أعضاء الجمعيتين لإثراء الحصيلة العلمية لمنتسبي الجمعيتين.