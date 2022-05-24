بمناسبة يوم المرأة الكويتية، وفي إطار دعمه لجهود المجتمع المدني في تمكين المرأة، أعلن بنك الخليج عن رعايته للحلقة النقاشية، التي نظمتها جمعية «سوروبتمست» لتنمية المجتمع، حول القيادات النسائية في السلك الديبلوماسي، وذلك بحضور قيادات من السلك الديبلوماسي الكويتي، والعديد من سفيرات الدول العربية والأجنبية في البلاد، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشابات المعينين حديثا في السلك الديبلوماسي الكويتي. واستعرضت السفيرات المشاركات تجاربهن الشخصية في ممارسة العمل الديبلوماسي، والمشاكل التي واجهتهن في بيئة العمل، كسيدات يعملن في السلك الديبلوماسي، وكيفية التغلب عليها، كما وجهن العديد من النصائح والخبرات في مواجهة مصاعب العمل للسفيرات الجدد.



وأشادوا بالتطورات الكبيرة التي تشهدها الكويت في مجال تمكين المرأة.



وقالت مدير إدارة الاتصالات المؤسسية لجين القناعي «إنه لمن دواعي سرورنا الاحتفال بنساء الكويت، في مثل هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار ايماننا الراسخ داخل بنك الخليج بتمكين المرأة والشباب في مختلف المجالات، من خلال التطبيق الفاعل لمبادئ الاستدامة». وأضافت «نؤمن بالدور الحيوي والاستراتيجي الذي تلعبه المرأة والشباب في مختلف القطاعات في الكويت، ويسعدني أن أعبر في هذا المحفل المهم عن فخرنا واعتزازنا بسيدات الكويت في السلك الديبلوماسي، ونأمل أن يكون تجمعنا اليوم والنقاشات التي دارت بين الحضور حافزا للشابات الحاضرات في متابعة حياتهم المهنية بكل ثقة واقتدار».



واستعرضت القناعي جهود بنك الخليج في تمكين المرأة، مشيرة إلى أنه أول بنك في الكويت يلغي كل حالات التميز بين موظفيه من النساء والرجال وتحقيق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، وذلك تطبيقا لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتمكين المرأة.