هنأ أمين سر جمعية المهندسين الكويتية م.فهد العتيبي الفائزين بعضوية المجلس البلدي، مشيرا إلى أن نجاح الانتخابات ونسبة التغيير في الأعضاء والتي وصلت إلى 70% تعكس اهتماما شعبيا بأهمية دور المجلس.



وأضاف العتيبي: نأمل أن يواكب المجلس الجديد القضايا المهمة التي يتطلع إليها المواطنون والدولة على حد سواء، لافتا الى وجود مجموعة من الأمور الفنية - الهندسية التي يجب أن تعالج من خلال المجلس وفي مقدمتها المخطط الهيكلي الجديد، مشيرا إلى ضرورة العمل على تطوير بنيتنا التحتية وفي مقدمتها توفير المزيد من مواقف السيارات من خلال التحديث المطلوب للوائح البناء على الصعيدين الشخصي والاستثماري، لافتا الى ضرورة الحد من ظاهرة تحويل السكن الخاص الى استثماري في كثير من المناطق النموذجية.



ودعا الى الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من أبناء الكويت لدعم عمل المجلس ووضع كل الحلول الممكنة، لافتا إلى ضرورة تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها البلدية وفي مقدمتها لائحة النظافة، وتطوير قانون البلدية ليحقق التعاون المنشود بين الجهاز التنفيذي للبلدية والمجلس.