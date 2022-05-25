شكر مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس أهل الخير داعمي زكاة الفحيحيل، مؤكدا أنه بجميل عطائهم ساهمنا في إدخال السعادة لقرابة 39 ألف إنسان داخل الكويت وخارجها خلال شهر رمضان المبارك.



وأعلن الدبوس أن «زكاة الفحيحيل» تلقت خلال رمضان تبرعات من أهل الخير منها بناء عدد 8 مساجد في عدة دول، ونحرص على بناء المساجد في الأماكن التي تكون بحاجة شديدة إليها. وبلغت حصيلة تبرعات شهر رمضان حفر 76 بئرا في دول تفتقر إلى المياه النظيفة، وبناء 5 بيوت للفقراء، وتوزيع 132 مصحفا وكفالة حلقة لتحفيظ القرآن الكريم وكفالة 68 داعية مع مساعدات مادية لـ 62 أماما، وتوزيع زكاة الفطر، كذلك وزعت قرابة 3000 سلة رمضانية.