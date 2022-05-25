محمد راتب



أكد المدير المعين لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عبدالله الزعبي، أنه تم تسليم بيت الزكاة شيكا بـ63.864 ألف دينار زكاة الجمعية عن 2020، مشيرا إلى أن دعم البيت يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة بدفع مسيرة التقدم والبناء للمجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية. وقد زار وفد من بيت الزكاة مقر الجمعية ضم مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز، ومحاسب الشركات محمد القضيبي، حيث استقبلهما المدير المعين عبدالله الزعبي والمدير العام طلال الخرينج. بدوره، شكر الجيماز الزعبي على دعمه المستمر للبيت.