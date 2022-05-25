نعت نماء الخيرية بجمعـيـــة الإصــــلاح الاجتماعي الشيخ أحمد القطان الذي توفي الاثنين إثر وعكة صحة عن عمر ناهز الـ 76، بعد مسيرة طويلة في الدعوة والوعظ والإرشاد والجهاد، كان خلالها علما من أعلام الكويت والأمة يتبنى قضاياها كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وقال الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد العتيبي: الشيخ القطان، رحمه الله تعالى، ترك بصمات واضحة في ميادين العمل الدعوي والذود عن قضايا الأمة، فقد تبنى قضية الدفاع عن المسجد الأقصى، فأسس منبر الدفاع عن الأقصى، وأعلن عنه عام 1979، وتنقل بين مساجد الكويت محاضرا وخطيبا.



وتابع العتيبي: كان رحمه الله مدرسة دعوية، رقق القلوب بمواعظه، وقدم الدروس والمحاضرات التطوعية والثابتة في مدارس الكويت، كما قدم الدروس والسلاسل الكاملة في إذاعة القرآن الكريم، إضافة إلى دروس في



لجان العمل الاجتماعي والفضائيات والمؤتمرات ولجان العمل النسائي ومراكز القرآن.



وأعلن عن إطلاق وقفية الشيخ أحمد القطان لعموم الخير ودعم المسجد الأقصى التي يصرف من ريعها على رعاية المسجد الأقصى، ودعم قضيته والمساهمة في صيانته، وترميمه والتعريف به.