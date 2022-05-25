صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد المري بأن البيت حقق من إنجازات كثيرة خلال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر أهم المواسم للبيت بسبب تسابق أهل الكويت على التبرع للأعمال الخيرية وإخراج زكاة أموالهم بأنواعها.



وقال المري: من أهم إنجازاته استمرار استقبال طلبات المساعدة المالية ومن خلال موقعه على الانترنت وصرف المساعدات للمستحقين كالأرامل والمطلقات والأيتام والمرضى والغارمين ممن صدرت بحقهم أحكام واجبة النفاذ لتسديد الديون والمنكوبين والمتضررين ماليا وضعاف الدخل، وبلغت هذه المساعدات 1.830.340 دينارا استفادت منها 5.981 أسرة. كما نفذ البيت مشروع توزيع 6.922 سلة رمضانية على 4.416 اسرة، إذ استفادت الأسر المكونة من 4 أشخاص فأقل سلة واحدة والأسر من أكثر من 4 اشخاص سلتين، والسلة تتكون من 16 صنفا من المواد الغذائية.



وأشار المري الى أن البيت نفذ أيضا مشروع ولائم الإفطار خارج الكويت في 23 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا استفاد منه 135.923 فردا، مع استمراره في متابعة تنفيذ مشاريعه الخيرية الأخرى.