مشروع إطلاق أسماء الشهداء على الحدائق العامة لكل منطقة في مراحله النهائية

الاستفادة من الجسور في وضع «جداريات الشهداء» بانتظار بعض الإجراءات المالية

دارين العلي



أعلن مدير عام مكتب الشهيد د. صلاح العوفان عن انطلاق برامج أسر الشهداء التي ينظمها المكتب بعد توقف دام لمدة عامين وذلك بتوجيهات من وزير شؤون الديون الأميري.



وقال في تصريح للصحافيين خلال حفل شاي الضحى الذي يجمع أمهات وأرامل الشهداء تحت عنوان (من بعد غيبة) صباح أمس إن الاجتماع الأول مع الأسر من بعد غيبة دامت لمدة عامين كان مشرفا بلقاء أمهات وأرامل الشهداء مجددا بعد غياب فرضته إجراءات مواجهة جائحة كورونا.



ولفت إلى أن هناك سلسلة من البرامج من ضمنها احتفالات التحرير في الثاني من أغسطس ثم الاحتفال بالمتفوقين من أبناء الشهداء في أكتوبر المقبل، حيث سيتم تكريم ثلاث دفعات بعد توقف الاحتفال بهم أثناء جائحة كورونا، كما يتم التحضير للاحتفال بالأعياد الوطنية التي اقتصر الاحتفال بها خلال العامين الماضيين على المستوى الضيق.



وتحدث عن استمرار مشاريع المكتب في تخليد ذكرى الشهداء، لافتا إلى أن مشروع التعاون مع كلية العمارة في جامعة الكويت يسير وفق ما هو مأمول بفتح المجال أمام طلاب الكلية لتصميم نصب للشهيد سيتم وضع التصميم الفائز في الحدائق العامة وأمام مبنى مكتب الشهيد.



وأوضح أن مشــروع إطلاق أسماء الشهداء على الحدائق العامة لكل منطقة في مراحله النهائية بانتظار التصاميم لتسمية الحدائق بأسماء شهداء المنطقة.



وحول استخدام الجسور لتخليد الشهداء، قال إن هناك إجراءات مالية يتم الانتهاء منها مع الديوان الأميري للبدء بإجراءات وضع أسماء وجداريات الشهداء على الجسور بالتعاون مع وزارة الأشغال وطلبة جامعة الكويت.



بدورها، قالت مديرة إدارة العمل الميداني سليمة مبارك إن نشاط «شاي الضحى» عادة كويتية قديمة لسيدات الكويت. واستضاف المكتب بهذه المناسبة الناشطة الاجتماعية زيزي بوشهري التي وجهت بدورهـــا للحضور العديد من النصائح والتوجيهات من خلال حوار ممتع وسلس، تناول عددا من مناحي الحياة وبخاصة التجربة التي عاشها الكويتيون في أثناء جائحة كورونا. فيما أكدت أسر الشهداء أهمية إقامة هذا النوع من الأنشطة لما له من أثر إيجابي في نفوسهم.



وأوضحـت مراقبــة الأنشطة والعلاقات العامة ذكريات الحمدان أن مكتب الشهيد أعد برنامجا متكاملا لأسر الشهداء ليجمعهم في لقاءات ودية، يجرى خلالها توزيع هدايا تذكارية.