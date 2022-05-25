قال الرئيس التنفيذي في شركة أجيليتي طارق سلطان إن هناك طفرة كبيرة في حركة السفن عالميا وسط تحسن العوامل الداعمة في السوق، على الرغم من الصعوبات الموجودة بسبب الحرب الروسية -الأوكرانية وتداعيات «كوفيد-19».



وأضاف سلطان، في تصريح على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن العوامل الداعمة تتضمن تغييرا في تركيبة الاستهلاك عالميا، إذ تستهلك الدول الناشئة 66% من البضائع المنتجة عالميا، وأن الطلب يتعزز من الدول الناشئة، وبالتالي سترتفع حركة النقل وسينعكس على أداء الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية.



وأفاد سلطان بأن «أجيليتي» من الشركات التي تستفيد من الصعوبات اللوجستية في الأسواق، إذ تعمل على خلق حلول للعملاء في مواجهة هذه الصعوبات، وتابع «أسعار الشحن ارتفعت بين أميركا والصين بنحو 15 مرة».



وأوضح أن الشركات الكبيرة قد تستوعب مثل هذه الزيادات، بينما يكون التأثير الأكبر على الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم.



وأشار إلى استهداف أجيليتي توسيع عمل شركتها التابعة «تراي ستار» عالميا والتركز على الوقود البيئي، مبينا أن الوضع الحالي صعب لكن في الوقت نفسه يساعد في خلق الفرص الاستثمارية، وأن الأمور الآن أفضل من 6 أشهر ماضية.