أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختيار إلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك ضمن أفضل الرؤساء التنفيذين ضمن جوائز (Top CEO) للعام 2022 لأسواق المال الخليجية، حيث جاءت إلهام محفوظ في المرتبة السادسة على مستوى الرؤساء التنفيذين لمصارف الخليج وفي المرتبة الثانية على مستوى الكويت، وذلك وفقا للتصنيف الذي أجرته الجهات المنظمة لهذه الحدث الكبير.



ومن المعروف أن مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيين» يهدف إلى تعزيز التواصل، وخلق فرص جديدة للنمو، والتعرف على أبرز الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أنه يتيح للمشاركين في جلساته العامة والمغلقة تبادل الأفكار والخبرات، وتقييم الثغرات، وبحث سبل تحقيق النمو والاستدامة.

ويمثل المؤتمر بجدول أعماله وحفل جوائزه حدثا استثنائيا يحتفي بريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.



وكانت محفوظ ضمن المتحدثين في المؤتمر وشاركت في جلسات الحوار على مدى جلسات المؤتمر التي استمرت ليومين وتحدثت في إحدى الجلسات الرئيسية التي جاءت بعنوان «اليقين من الشك» في دراسة الاستراتيجيات المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الجذرية المتواصلة ووسط المستجدات العالمية كالحرب الروسية - الأوكرانية ومعدلات التضخم وغيرها من الأمور التي تواجه المصارف والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.



وبالتزامن مع فعاليات مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيين»، تم عقد أعمال «منتدى المرأة العربية» أعماله من خلال الاحتفال بإنجازات القيادات النسائية في المنطقة العربية، أضف إلى جلسات نقاشية لتبادل الهواجس والتحديات وطرح الحلول الفاعلة.