تسلم بيت التمويل الكويتي «بيتك» جائزة «أول بطاقة عملات أجنبية مطابقة للشريعة الاسلامية في الكويت» من «Visa»، وقد تم منح الجائزة إلى «بيتك» تقديرا لجهوده في إطلاق أول بطاقة دفع مسبق بالعملات الأجنبية من نوعها ومطابقة للشريعة الإسلامية في الكويت في السوق المحلي.



وتساعد بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية العملاء في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الدفع المباشر بعملات أجنبية مختلفة بدون احتساب رسوم صرف العملات.



وعلى هامش تسلم الجائزة من Visa في حفل تقديم الجائزة الذي أقيم في المقر الرئيسي لـ «بيتك»، أعرب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة، خالد الشملان، عن فخره وسعادته بالفوز بهذه الجائزة من Visa، مشيرا الى أنها تأكيد على مستوى التميز والخطوات الريادية التي يتبناها «بيتك» دائما ليكون متميزا في أدائه من خلال إطلاق منتجات وخدمات مصرفية فريدة من نوعها.



من جانبها، قالت د.سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: يسرنا في Visa منح هذه الجائزة لبيت التمويل الكويتي نظير إطلاقه أول بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الكويت، وانطلاقا من مكانتنا كشركة رائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، سنواصل في Visa العمل على توفير حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين في الكويت الآخذة في التنامي.

فجهود بيت التمويل الكويتي في توفير مدفوعات رقمية مبتكرة وآمنة لعبت دورا رئيسيا في نمو التجارة الرقمية في الكويت، لذلك استحقوا الفوز بهذه الجائزة بكل جدارة.



بدوره، أوضح الشملان أن إطلاق بطاقة الدفع المسبق يعكس حرص «بيتك» على منح العملاء تجربة مصرفية متميزة وذلك تلبية لطموحاتهم وتطلعاتهم، مبينا أن هذه البطاقة تمثل استراتيجية البنك في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، وفي ذات الوقت تسهم في دعم توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك والاحتفاظ بمركز مالي قوي في الكويت والعالم.



وأشار الى أن بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية تتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بعملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوق عبر الإنترنت، مبينا أن البطاقة المتوافرة بـ 5 عملات رئيسية: الدولار أميركي، والجنيه الأسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي تعتبر اكثر أمانا من الدفع النقدي وتمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة لحمل أموال السفر.



وأضاف الشملان أن البطاقات تقدم باقة من المميزات، بما في ذلك: تجنب التغيير في سعر الصرف للعملة المختارة، وراحة الإنفاق بالعملة المختارة دون عناء تحويل العملة، وحماية المشتريات، والاستفادة من عروض Visa المستمرة.



وذكر أن البطاقة تتميز أيضا بالمرونة في إعادة التعبئة، من خلال تطبيق «بيتك» للهواتف الذكية KFHonline، وموقع «بيتك» الإلكتروني www.kfh.com، وخدمة ألو «بيتك» الهاتفية 1803333، بالإضافة إلى فروع «بيتك» المصرفية، وفروع KFH Go الذكية.



واشار الى أن إصدار البطاقة للعميل لا يتطلب وجود حساب في «بيتك»، ولا يتطلب منه تحويل الراتب، ولا تدخل البطاقة ضمن التزامات العميل، مبينا أن سن العميل يجب ان يكون 18 عاما وما فوق.



وأكد الشملان مواصلة سلسلة النجاحات في سوق البطاقات المصرفية، وذلك باستخدام أعلى معايير الجودة والابتكار والسهولة والأمان، منوها بالنجاح الكبير للحملات المختلفة للبطاقات ولبرنامج مكافآت بيتك.



واشاد بريادة «بيتك» في التحول الرقمي وتبني أحدث أساليب الدفع، مشيرا إلى خدمة «المحافظ الرقمية» عبر الموبايل والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة، بالتعاون مع «Garmin»، و«Fitbit»، و«Samsung»، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات «بيتك» بكل أنواعها، الاستمتاع بتجارب دفع ذكية وسهلة بكل راحة وأمان بمجرد تمرير الجهاز أو الساعة الذكية على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية «NFC» محليا وعالميا.