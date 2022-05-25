اعتمد مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) خلال اجتماعه الذي انعقد يوم الأحد الماضي وبالإجماع، تزكية محمد العثمان، ممثل بنك الكويت الوطني، رئيسا لمجلس إدارة الشركة خلفا لعادل الماجد.



هذا، ويتمتع العثمان بخبرة مصرفية طويلة تمتد لأكثر من 20 سنة، برز خلالها وأصبح أحد الكوادر الوطنية الرائدة في تطوير العمل المصرفي الكويتي وتقديم رؤية عصرية لخدمات مصرفية متميزة لتكون نموذجا يحتذى به في تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي وحلول الدفع المتطورة التي تضاهي أحدث الخدمات العالمية وأفضلها.

كما اكتسب العثمان خبرات واسعة أثناء تدرجه السريع داخل أروقة بنك الكويت الوطني، حيث لفت الأنظار، وكشف عن كفاءة مصرفية تكبر وتزداد صقلا داخل أكبر وأعرق المدارس المصرفية في الكويت والمنطقة، فدائما ما كانت بصمته واضحة على كل المناصب التي تقلدها حتى تولى إدارة مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك، ليواصل مسيرة الإنجاز والتطوير ويصبح مسؤولا عن تقديم الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وسط ظروف استثنائية لم تمنعه من قيادة فريق العمل لإحداث طفرة ملموسة في تقديم الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتطورة التي أثنى عليها القاصي والداني.



ومحمد العثمان ليس بغريب على «كي نت»، حيث ترأس مجلس إدارة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة مطلع العام 2015، ونجحت «كي نت» في تسجيل أرقام قياسية على صعيد عمليات الدفع الإلكتروني من خلال قنوات الدفع المختلفة من نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي وبوابة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، كما شهدت الشركة تحت قيادته تطورا ملحوظا عزز من استعدادات الشركة لمواجهة كافة التحديات والمتغيرات ونجاحها في تأدية دورها الوطني والمصرفي على أكمل وجه خلال جائحة «كورونا».



يذكر أن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة (كي نت)، الشركة الرائدة والمتميزة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، هي شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين كل أنظمة البنوك المحلية في الكويت، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة ورفع مستويات الدقة والكفاءة والأمان في إجراء المعاملات المالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع الإلكتروني في كل أرجاء الكويت تقلل من الاعتماد على العملات الورقية في المعاملات اليومية بين مختلف قطاعات المجتمع، وتوفر طرق دفع مبتكرة تلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير طرق دفع جديدة تحل محل المعاملات السوقية التقليدية بالعملات الورقية، وتسعى «كي نت» دائما إلى تطوير الخدمات التي تقدمها لتواكب أحدث الخدمات.