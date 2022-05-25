كجزء من برنامجه المجتمعي المتكامل والذي يتضمن سلسلة مبادرات موجهة نحو تمكين الشباب الكويتي الطموح واستقطاب حديثي التخرج منهم لتأهيلهم للعمل ضمن القطاع المصرفي، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن تقديم رعايته لمعرض الفرص الوظيفية الذي استضافته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، مشاركا ضمن فعاليات المعرض بجناح له لاستقبال طلبة الجامعة، ومنهم المقبلون على التخرج، وذلك لمنحهم الفرصة لتقديم سيرتهم الذاتية وإجراء المقابلات الوظيفية مع ممثلي إدارة الموارد البشرية في KIB.



هذا، وقد قامت الجامعة بتنظيم معرض الفرص الوظيفية على مدار ثلاثة أيام داخل مقرها، مؤخرا وذلك بهدف المساهمة في تعزيز سبل وقنوات التواصل بين جهات العمل، والباحثين من الخريجين الكويتيين عن فرص عمل ملائمة، وفي هذا الإطار، حرص KIB على التواجد في هذا المعرض، حيث إنه يشكل فرصة لاستقطاب المواهب الكويتية الشابة والكفاءات المحلية للانضمام إلى القطاع المالي والمصرفي، كما ساهم KIB من خلال جناحه بزيادة وعي الجمهور والمشاركين عن المنتجات والخدمات المصرفية والمالية، ضمن دعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية».



وفي سياق متصل، صرح مساعد مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، هادي هادي، قائلا: تأتي رعاية البنك في المقام الأول لمعارض الفرص الوظيفية المختلفة التي تقام في الكويت على مدار العام، وفقا لالتزامه بدعم مثل هذه الفعاليات التي تفسح المجال أمام الشباب الكويتي الدؤوب لاستكشاف سوق العمل قبل التخرج، وإثراء فرصهم في إيجاد وظائف تناسب اهتماماتهم بصورة أكبر وتلاقي شغفهم فيما يتعلق بمسيرتهم المهنية.



.. ويواصل دعمه لـ «لنكن على دراية»





عثمان توفيقي

معززاً تواجده وحضوره كعنصر فعال ضمن المنظومة المالية والمصرفية في الكويت، وعضو ذي مكانة ريادية بين مؤسساتها، يواصل بنك الكويت الدولي KIB مشاركته في الحملة المصرفية الوطنية «لنكن على دراية»، في نسختها الثانية للعام 2022، بغرض الاستمرار في نشر الثقافة المالية والمصرفية بين فئات المجتمع على اختلافها، بما يتماشى مع تعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن وكذلك مع أهداف برنامج KIB المجتمعي والمرتبط بمحو الأمية المالية، ورفع مستوى الوعي بين كل شرائح العملاء حول عدة مواضيع مختلفة والمعاملات المصرفية.



وفي هذا السياق، صرح عثمان توفيقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، حيث قال: باعتبارنا من أولى المؤسسات التي بادرت بإنشاء برنامج مجتمعي للتوعية بالشأن المالي والمصرفي، فنحن ندرك تماما أهمية دعم الحملات التوعوية الهادفة، مثل حملة «لنكن على دراية»، حيث يسعى البنك دائما، وتحت مظلة شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، إلى تثقيف المجتمع ورفع مستوى الإدراك المالي لديه فيما يتعلق بخدمات القطاع المصرفي والمنتجات المصرفية المتنوعة التي تلبي احتياجاته، وحلولها الاستثمارية والتمويلية التي تلاقي طموحاته، موضحا أن KIB مستمر طوال السنة، ومن خلال دعم حملة «لنكن على دراية»، بتسليط الضوء بشكل عام على الدور المحوري الذي يلعبه البنك كشريك رئيسي لعملائه ووسيطهم المالي، ويتضمن ذلك نشر سلسلة من المواد الإعلامية المصممة لكل شرائح العملاء، بما يشمل شريحة الشباب، وشريحة النخبة، وشريحة ذوي الإعاقة، كذلك شريحة العملاء من أصحاب الشركات والمشاريع، والتي ستناقش مع كل منهم كيفية وطرق الاستفادة من الخدمات المصرفية التي توفرها البنوك المحلية والعالمية، بما يساندهم في تحقيق أهدافهم.