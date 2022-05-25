عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويــــت اجتماعهـــا الرابع لعام 2022، وذلك يوم الاثنين الماضي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فقد التقت اللجنة بممثلي البنك الصناعي، لاستعراض دور البنك في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي كان من أبرزها محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة، وكذلك تم التطرق للآثار الناجمة جائحة فيروس كورونا على عمل هذه المشاريع، كما تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها تقوية وتعزيز هذه الجهود لإبراز وتطوير دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



من جانب آخر، التقت اللجنة بممثلي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واطلعت على دور الصندوق في دعم ورعاية وتنمية هذا القطاع الحيوي، والتدابير التي تم اتخاذها لموجهات الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، وتمت مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وخلصت اللجنة إلى أنها بجانب تلك اللقاءات التي تمت مع الجهات الممولة والراعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإنه من الضروري عقد لقاء موسع مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف الوقوف على ما يعانون منه من معوقات، والاطلاع على مقترحاتهم في تطوير هذا القطاع.