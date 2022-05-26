وقع لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني عقدا جديدا مع أرسنال خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما أعلن نادي شمال لندن أمس.



وأحرز النني خمسة أهداف ومرر 10 كرات حاسمة في 147 مباراة مع أرسنال في مختلف المسابقات، منذ انضمامه الى صفوفه قادما من بازل السويسري عام 2016.



ولم يكشف أرسنال عن مدة العقد الجديد للاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي كان عقده السابق سينتهي في نهاية يونيو، فيما أشارت الصحف الإنجليزية إلى تمديد عقد لاعب الارتكاز سنة واحدة قابلة للتجديد.



وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا لموقع النادي على الإنترنت: «النني جزء مهم حقا من الفريق، إنه يجلب طاقة وحماسا والتزاما لا نهاية لهم للفريق وهو محبوب من الجميع»، مضيفا انه لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه.



من جهته، قال النني «أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة، وأريد الاستمرار في هذا النادي الرائع وأنا سعيد جدا ومتحمس جدا للمستقبل».



وخاض النني 14 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم الذي أنهاه أرسنال في المركز الخامس، بينما ساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حيث خسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

وتوج النني مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسمه الأول في 2017 معه وقضى موسم 2019 ـ 2020 على سبيل الإعارة في نادي بشيكتاش التركي.