ذكرت صحيفة «فوتبول بلانت» العالمية أمس أن هناك ثمانية أهداف تمكن «ريال مدريد» الإسباني من تجاوز تعثره الذريع في ضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي فضل البقاء في ناديه باريس سان جرمان، وفي مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.



وأوضحت الصحيفة أن نادي ريال مدريد لم يكن بارعا الفترة الماضية في إنهاء صفقة مبابي أو صفقة الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الذي اختار الانتقال إلى مان سيتي ولهذا أعدت قائمة لـ8 لاعبين من أبرز النجوم على مستوى العالم.

وأضافت الصحيفة: أن مستقبل الدولي محمد صلاح مع فريقه لا يزال غامضا بسبب مطالب مادية، ولهذا ومن دون مبابي، سينظر ريال مدريد بالتأكيد إلى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، والذي يقترب من العام الأخير من عقده مع ليفربول.



وأشارت إلى أن صلاح إذا لم يكن فقط أحد أفضل لاعبي كرة القدم وأكثرهم إنتاجا على هذا الكوكب في السنوات الأخيرة، ولكنه أيضا أحد أكثر الرياضيين قابلية للتسويق، مضيفة «أن اللاعب السنغالي ساديو ماني مناسب جدا لنادي ريال مدريد وعقد المهاجم ينتهي أيضا في عام 2023 مثل صلاح.



وأشادت الصحيفة باللاعب بول بوغبا الذي أصبح وكيلا مجانيا وأكثر قيمة الآن ويبقى أن نرى إلى أين سينتهي بوغبا هذا الصيف بعدما تم الترويج له بالعودة إلى يوفنتوس.

واستطردت: أن هناك أهدافا أخرى مثل هاري كين، ورحيم سترلينغ، ونيمار دي سيلفا، وروبرت ليفاندوفسكي الذي تم عرضه بالفعل على النادي الملكي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وكان رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، قد أعلن السبت الماضي تجديد التعاقد مع كيليان مبابي، نجم الفريق، قائلا في كلمة للجماهير: «مساء الخير جميعا، لدي خبر سار لكم، كيليان مبابي سيبقى معنا حتى صيف 2025».