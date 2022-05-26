نال الألماني يورغن كلوب الثلاثاء جائزة رابطة مدربي الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأفضل مدرب هذا الموسم، بعدما قاد ليفربول الى ثنائية الكأس وكأس الرابطة ونهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجه السبت مع ريال مدريد الإسباني.



وعلى الرغم من فشله في قيادة «الحمر» الى لقب الدوري الممتاز الذي احتفظ به مان سيتي الأحد بفوزه الدراماتيكي في المرحلة الختامية على أستون فيلا 3-2 بعدما كان متخلفا بهدفين، حظي كلوب بهذا التقدير نتيجة الموسم اللافت الذي قدمه مع ليفربول وإحراز لقبي الكأسين على حساب تشلسي بركلات الترجيح في المسابقتين.



وقال المدرب الألماني بعد تسلمه الجائزة في مقر رابطة مدربي الدوري الممتاز في لندن: «إنه شرف كبير وكان موسما جنونيا» في إشارة الى إنهاء الدوري بفارق نقطة خلف «السيتي».



وشدد كلوب على أهمية ما قدمه ليفربول وسيتي طوال الموسم وليس في مباراتي المرحلة الختامية التي فاز فيها فريقه على ولفرهامبتون 3-1 بعدما كان أيضا متخلفا، مضيفا: «لم تكن النتيجة النهائية التي أردناها، لكننا تجاوزناها».



وأشاد الألماني بطاقمه المساعد، قائلا: «عندما تفوز بجائزة من هذا النوع فإما تكون نابغة وإما لديك أفضل طاقم تدريبي في العالم، وأنا متواجد هنا بصحبة طاقمي التدريبي بأكمله وهم يعلمون مدى تقديري لهم».



كما فاز كلوب بكأس السير أليكس فيرغوسون، الجائزة التي أطلقت على اسم المدرب الاسكتلندي الأسطوري لمانشستر يونايتد والتي يصوت فيها جميع المدربين من جميع الدرجات الاحترافية.



من جهة أخرى، أعطت الحكومة البريطانية أمس الضوء الأخضر لإتمام عملية الاستحواذ على نادي تشلسي لكرة القدم لصالح المجموعة التي يقودها رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي، وذلك وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة.



وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية نادين دوريس في بيان على تويتر: «أصدرت الحكومة ترخيصا يسمح ببيع نادي تشلسي لكرة القدم»، مضيفة لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل سوى من خلال مالك جديد يحل بدلا من الروسي رومان أبراموفيتش الذي قرر بيع النادي بعد 19 عاما على شرائه.



ويأتي قرار الحكومة البريطانية غداة موافقة مجلس إدارة رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم على انتقال ملكية النادي اللندني إلى مجموعة تود بوهلي التي توصلت في السابع من مايو الحالي لاتفاق، من أجل شراء بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي مقابل 4.25 مليارات جنيه استرليني (5.3 مليارات دولار).



وقال بيان رابطة الدوري الممتاز: «وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشلسي لكرة القدم من قبل تود بوهلي/ كليرلايك كونسورتيوم».