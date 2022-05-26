يرى رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن اللاعبين يفضلون التوقيع لباريس سان جرمان، بسبب المال، مؤكدا أنهم يوقعون عقود عبوديتهم. وقال لابورتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «تجديد مبابي لباريس بهذا المبلغ الخرافي يشوه السوق». وأضاف: «ينتهي الأمر بالانتقال من أجل المال، وأولئك الذين يوقعون لباريس سان جرمان قد وقعوا تقريبا على عبوديتهم، وهذا يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي».



وتابع: «لقد تأثر منافسنا المباشر ريال مدريد في ملف تعزيز صفوفه، لكننا نهتم أكثر بأنفسنا أكثر من منافسينا، وسارت الأمور على ما يرام». وعن إمكانية عودة نيمار، علق: «من لا يحب نيمار؟ إنه لاعب استثنائي، لكن كل الذين يريدون العودة إلى برشلونة يجب أن يكونوا أحرارا، لأننا لسنا في وضع يسمح لنا بتنفيذ عمليات شراء لهذا النوع من اللاعبين».



وأتم: «بعد ذلك، سيكون القرار فنيا، حول إذا كان بإمكان اللاعب التواجد في مشروع برشلونة الجديد أم لا».