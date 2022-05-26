تمكن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، من حجز مقعده في الدور الثاني ببطولة رولان غاروس للتنس، بعد فوز صعب على الإيطالي لورينزو موسيتي بعد خوض 5 مجموعات، وخسر اليوناني أول مجموعتين بنتيجة 5-7 و4-6، ليجد نفسه أمام خيار حتمية الفوز في المجموعات الثلاث المتبقية، حتى لا يجد نفسه خارج البطولة.



ونجح اللاعب اليوناني في تحقيق هذه المهمة الشاقة وحسم المجموعات الثلاث التالية بنتيجة 6-2 و6-3 و6-2 على الترتيب، بعد منافسة شرسة استمرت 3 ساعات و34 دقيقة.



ويلتقي تسيتسيباس، في ثاني مبارياته بالبطولة أمام التشيكي زدينيك كولار الذي أطاح بالفرنسي لوكاس بويل.



وفي منافسات السيدات، تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا، إلى الدور الثاني، بفوزها على الفرنسية تيساه اندريانجافيتريمو بمجموعتين لواحدة بواقع 2-6 و6-3 و6-1.



واحتاجت بليسكوفا إلى ساعتين و3 دقائق لتحقيق الفوز، حيث تتطلع لبلوغ الدور الثالث في بطولة فرنسا للمرة الأولى منذ 2019.



كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا، على حساب الصينية كيانغ وانغ 6-2 و6-4، لتبلغ الدور الثاني دون عناء.



وتقدمت الرومانية سيمونا هاليب، الدور الثاني بفوزها على الألمانية ناستاسغا شونك بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6-4 و1-6 و6-1.



وتقدمت الروسية داريا كستكينا، إلى الدور الثاني بفوزها على السلوفاكية ريبيكا سرمكوفا 6-2 و6-0.



وحجزت الأميركية دانيلا كولينز، مقعدها في الدور الثاني بفوزها السهل على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-0 و6-4، ولحقت اللاتفية يلينا أوستبنكو بركب المتأهلات للدور الثاني بفوزها على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-1 و6-4.



وتغلبت الينا رايباكينا على ارانتشا روس 6-1 و5-7 و6-2، كما فازت ماديسون كيز على انا كالنسكايا 6-3 و3-6 و6-4، وأحرزت الأميركية شلبي روجرز فوزا مهما على التشيكية تيريزا مرتنكوفا 6-4 و6-3، وتغلبت الفرنسية اليز كورنيه على اليابانية ميساكي دوي 6-2 و6-0، وكاتي فولينتس على فيكتوريا جولبيتش 6-2 و2-6 و6-1.



كما تغلبت الفرنسية كارولين جارسيا على الأميركية تايلور تاونسيند 6-3 و6-4، والروسية إيكاترينا اليكسندروفا على البلجيكية جريتجى مينين 7-5 و6-3.