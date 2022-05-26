توج الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في صفوف ريال مدريد خلال موسم 2021-2022.



وكان بنزيمة قد نال مؤخرا جائزة هداف الدوري الإسباني «لا ليغا» برصيد 27 هدفا، كما سجل 44 هدفا خلال 45 مباراة شارك بها في مختلف المسابقات حتى الآن.



وقال بنزيما، بعد تسلمه الجائزة: «أنا فخور للغاية، كان الموسم جيدا جدا بالنسبة لي على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها، وتحقيق الانتصارات والألقاب، وأشعر بسعادة كبيرة»، مضيفا: الهدف ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال أن نلعب من أجل الفوز، وسنواجه فريقا قويا للغاية.