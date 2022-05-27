استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» الحلقة الخامسة والأخيرة من منتدى الحوارات البحثية للعام الدراسي 2021-2022 بعنوان «لغة برمجة جديدة بسيطة للتعليم»، قدمها الأستاذ المشارك في علوم الكمبيوتر د.آرون ربابه من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكان من بين الحضور رئيس الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجمهور.



وشارك د.آرون المشاهدين بتجربته التقنية في تطوير لغة برمجة جديدة تسمى SIMPLE والتي تعني «لغة برمجة نموذجية حتمية بسيطة للتعليم»، واللغة الجديدة هي لغة إجرائية مكتملة تهدف إلى تبسيط بناء جملة البرمجة وإعفاء المبتدئين من مفاهيم البرمجة المتقدمة.



وأضاف د.آرون أنه طور هذه اللغة حين لاحظ فوائد تعليمية كبيرة لتعريف الطلاب بعملية إنشاء لغة وبرمجتها. ومصدر إلهام هذا المشروع هو نقص الأدبيات المتوافرة في مجال الهندسة وعلوم الكمبيوتر لتطوير لغات البرمجة من الصفر.



وتم اختبار SIMPLE على نطاق واسع باستخدام أكثر من 60 برنامج اختبار مختلفا مصمما بعناية لاستهداف عناصر وميزات اللغة، وأظهرت الاختبارات النهائية أن اللغة موثوقة وجاهزة للاعتماد في التعليم.



واختتمت الحلقة بجلسة أسئلة وأجوبة مع الحضور، حيث سئل د.آرون عن مزايا برنامج SIMPLE عن البرامج الأخرى، فقال: «لا يمكنك رؤية العمق الكامل لمستويات التجريد من المستوى العالي على طول الطريق بالنسبة إلى آلة البرمجة، اخترت ذلك المسار الذي هو تجميع خالص لأنه الأعمق، وأردت أن أتجاوز هذه المستويات فقط من أجل أهداف التعلم لدي»، مضيفا: «إنها بالتأكيد تحمل وزنا أكبر بكثير وتوفر لنا المزيد من الفرص للتعلم».