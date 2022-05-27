الدراسي المقبل 2022/ 2023، حيث أرسل وكيل القطاع اسامة السلطان مقترح التقويم الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه الى موجهي العموم قبل اعتماده بشكل رسمي من وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، حيث قال فيه: «السادة المحترمون/ موجهو عموم المجالات الدراسية الأساسية



تحية طيبة وبعد،،



مرفق طيه مقترح التقويم الدراسي والخاص بمواعيد الامتحانات والإجازات وبداية التسجيل بمدارس التعليم العام للعام الدراسي 2022/ 2023 م، يرجى التفضل بالاطلاع والدراسة وإرسال مقترحاتكم إلى مراقبة الامتحانات العامة وشؤون الطلبة، على أن تصلنا المقترحات بحد أقصى يوم الأحد 5 يونيو المقبل.



وحدد التقويم انطلاقة العام الدراسي للعاملين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم 13 سبتمبر المقبل ودوام العاملين في المرحلة الثانوية بعده بخمسة ايام أي بتاريخ 18 من نفس الشهر واليوم الذي يليه دوام المتعلمين في الصف الاول ابتدائي ودوام بقية صفوف الابتدائي، وكذلك المرحلة المتوسطة يوم 20 سبتمبر.



وذكر التقويم ان دوام طلبة المرحلة الثانوية سيكون في 25 من سبتمبر على ان تبدأ عطلة منتصف العام الاحد 22 يناير 2023 حتى الخميس 2 فبراير 2023.



اما اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة فستنطلق يوم 11 يونيو 2023 حتى 22 من نفس الشهر على ان تبدأ العطلة الصيفية للعاملين في جميع المراحل التعليمية يوم 6 يوليو 2023، ماعدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني»، وفيما يلي جداول التقويم الدراسي قبل اعتمادها:





