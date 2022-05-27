عقدت جامعة الكويت اجتماعا تنسيقيا مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهدف تعزيز دور الجامعة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة لعام 2030.



ويأتي الاجتماع بهدف مد جسور التعاون بين جامعة الكويت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت والمرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستمرارية مواءمتها مع غايات الخطة الإستراتيجية للجامعة ومتطلبات التصنيف العالمية.



وقد حضر الاجتماع رئيس لجنة تعزيز وضع جامعة الكويت في تصنيف المؤسسات العالمية أ.د.محمد زينل نائب مدير الجامعة للتخطيط بالإنابة، ومقرر اللجنة د.فهد الفضلي مساعد نائب مدير الجامعة للتطوير الأكاديمي، كما حضر الاجتماع د.محمد الزهير مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الإستراتيجي بالإنابة، ود.ضاري الحويل مساعد نائب مدير الجامعة للتطوير المؤسسي بالإنابة، والفريق الفني للجنة تعزيز تصنيف جامعة الكويت.