في إطار خططه لتوسيع نطاق برنامجه الرائد والمتعدد الأركان للمسؤولية الاجتماعية، قدم بنك الكويت الدولي «KIB» رعايته لحفل تفوق ثانوية صالح شهاب الذي أقيم مؤخرا لتكريم طلبة المدرسة لما حققوه من نجاح، كما قام البنك على هامش الحفل بالتفاعل مع الحضور لنشر الوعي والثقافة المصرفية، حول مجموعة الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة والمتكاملة، كجزء من مشاركته المجتمعية الهادفة، ودعما لحملة «لنكن على دراية».



وبهذه المناسبة، علق مدير أول الاتصال الخارجي في «KIB»، فهد السرحان قائلا: «بصفتنا شريكا في الحياة وعضوا مساهما في المجتمع، فإن رعايتنا لمثل هذه المناسبات المشرفة في مجال التربية والتعليم تأتي من منطلق إيماننا بأهمية دعم نجاح الطلبة والطالبات بكل ما لدينا من موارد، والاحتفال بهذا التفوق لتشجيعهم على الحفاظ على هذا المستوى من الأداء طيلة مسيرتهم الدراسية والأكاديمية».



ويحرص «KIB» على تواجده بصفة مستمرة بمثل تلك المناسبات، تطبيقا لسياسة المشاركة المجتمعية تحت شعاره المؤسسي «بنك للحياة».