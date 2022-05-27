عقدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامجا تدريبيا لتطوير كوادرها الوطنية، وذلك بالتعاون مع بنك بوبيان حول كيفية تبسيط الإجراءات والخطوات بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها.



وقال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل، إن هذا التعاون المثمر بين المؤسسة وبنك بوبيان يأتي تتويجا للتعاون المستمر بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص ولما يمتلكه بنك بوبيان من خبرات طويلة وكفاءات متميزة في مجال التدريب ولنجاحه في إدارة التغيير سعيا نحو تحقيق التميز المؤسسي. وأضاف د.الفاضل: «نأمل في بدء مسيرة من التعاون البناء بين المؤسسة والبنك من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والمثمرة».



كما أكد حرص المؤسسة الدائم والمتواصل لتطوير مهارات العاملين من الكوادر الوطنية في المؤسسة، وذلك تشجيعا وترسيخا لثقافة التعلم والتطوير المستمر، مثمنا الدور الذي يقوم به بنك بوبيان في هذا المجال من خلال مشاركتهم تجاربهم وخبراتهم في مجالات التطوير وتحسين الأداء بالعمل المؤسسي.