قال رئيس زكاة كيفان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس: يد الخير الكويتية لاتزال ممدودة بالعطاء لتشمل كل المحتاجين، فخلال شهر رمضان الماضي وبجميل عطاء المحسنين من أهل الكويت وضيوفها الجاليات الوافدة قدمنا مساعدات إنسانية وتنموية وإغاثية استفاد منها قرابة 10 آلاف مستفيد. وأوضح الخميس أن من المشاريع المميزة التي حظيت بتفاعل المحسنين خلال الشهر الفضيل مشروع كفالة الأيتام، حيث تبلغ قيمة كفالة اليتيم خارج الكويت 15 دينارا وداخل الكويت 25 دينارا، ونحرص على إيصال الكفالات يدا بيد ونقيم الأنشطة والبرامج التربوية والنفسية للأيتام وذويهم. وشكر الخميس أهل الخير، مثمنا دعمهم لمشاريع «زكاة كيفان».