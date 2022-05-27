

تحت رعاية مديرة مركز تنمية المجتمع بالمنقف بدرية الرشيدي، اقام المركز محاضرة توعوية بعنوان: «دور العامل في المجتمع» قدمتها الاستشارية الاجتماعية والتربوية والاسرية أوديت ياسين صباح امس في الساعة العاشرة وسط حضور من العاملين والضيوف والعمال والمحتفى بهم. وقد أكدت المدربة اوديت ياسين على اهمية العمل والعمال في المجتمعات المتحضرة وبينت من هو العامل الحقيقي. وأعادت ياسين للذاكرة ما جرى في جائحة كورونا كوفيد-19 واثر هذه الجائحة على الناس في كل بلدان العالم وما اصاب فئة العمال من اضرار وخسائر نتيجة وجودهم في الصفوف الأولى. تم تناولت أهمية وجود الثقة بين العامل ومديره او صاحب العمل او الشركة، ونبهت الى اهمية احترام خصوصية العامل (ظاهرة تصوير العمال). كما طالبت بإنصاف فئة العمال في التأمين الصحي واصابات العمل وعدم تعنيفهم لأن هذا كله من (الأمن الوظيفي) وعلاقته بالرضا الوظيفي. ثم جرى تكريم العمال العاملين في المركز.



الجدير بالذكر ان المحاضرة اوديت ياسين لها نشاط تثقيفي مع مراكز التنمية المجتمعية في الكويت.