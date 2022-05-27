

عبدالعزيز الفضلي



بحضور عدد من القيادات التربوية وجمع من أولياء الأمور، أقامت وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي حفل تخريج طلبة مدارس إدارة التربية الخاصة دفعة 2022، والبالغ عددهم 103 طلاب وطالبات من ذوي الهمم، وذلك على مسرح الإدارة تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف.



وقال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة في كلمة له، أقف اليوم وأنا أحمل مشاعر الفخر والاعتزاز لهذه الكوكبة المتميزة من أبنائي وبناتي من ذوي الهمم خريجي مدارس التربية الخاصة، فمدارسنا تزهو فخرا وتألقا بطلابها، الذين نراهم أمامنا جيلا واعدا، يبدأ انطلاقة قوية لحياة نوعية.



وأضاف د.الحويلة: لم ندخر في مدارسنا جهدا من أجل توفير كل الإمكانيات وتذليل كل الصعاب وتوفير الإدارة المتميزة باستشراف المستقبل، الحريصة على إقرار كل ما من شأنه أن يضمن تحقيق الرؤية والرسالة لبناء المواطن الصالح، النافع لوطنه ومجتمعه، والإنســــان المدرك الواعي، القادر على التعامل مع متغيرات العصر وتطوراته.



ووجه د.الحويلة كلمة تحفيز ونصح لأبنائه الخريجين، قائلا: تتعلق بكم اليوم عيون آبائكم وأمهاتكم، الذين يعتزون بكم، ويأملون منكم، فكونوا بارين بهم عملا وخلقا وعلما وأداء، وأمانة تؤدونها حقها في نفوسكم ومستقبلكم، فنجاحاتكم مطلبهم، وإنجازاتكم مصدر فخرهم، فكونوا لنا ولهم مصدر فخر واعتزاز، لافتا الى ان مدارس التربية الخاصة كانت وستبقى لكم، المهد الوثير والموئل الجميل، ومحطة الانطلاق الأقوى وسنبقى نتطلع ونرقب مسيرة تطوركم، لنشارككم أفراح إنجازاتكم وغمرات بهجة تنقلكم من قمة إلى قمة أعلى.



وتوجه د.الحويلة بأسمى عبارات الشكر لوزير التربية ووزير التعليم العالي راعي الحفل الكريم د.علي المضف ولوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب على جهودهما الكبيرة والمتمثلة في افتتاح مدرستي الإرادة والتحدي بمدينة صباح الأحمد وتجهيز مبنى بمنطقة السالمية لنقل مدرستي النور بنات والسلوك التوحدي، وكذلك التجهيز لعمل ورش خاصة لتدريب الخريجين من مدارسنا من ذوي الإعاقة الذهنية على جميع الحرف والمهن المختلفة وكذلك إنشاء مركز للتشخيص والتقييم والتدريب التابع لإدارة مدارس التربية الخاصة ليكون له الدور الفعال في خدمة أبنائنا من ذوي الهمم وذويهم وجميع المعلمين بمدارس التربية الخاصة.



كما شكر سفيري سلطنة عمان ومملكة البحرين، على حضورهما الحفل والوكلاء المساعدين بوزارة التربية الذين لم يدخروا جهدا في خدمة أبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة وتسهيل جميع متطلبات واحتياجات مدارس التربية الخاصة، ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي وجميع العاملين من هيئة تعليمية وإدارية وفنية وكل فرد ساهم بإنجاح هذا الحفل والرعاة شركة الاتصالات الكويتية «STC» ومبرة دشتي الخيرية.



بدوره، قال مدير إدارة التربية الخاصة بالتكليف علي العتيبي: نحتفل اليوم بتخريج كوكبة من أبنائنا وبناتنا طلبة مدارس التربية الخاصة متوشحين بوشاح التميز والتفوق قاطفين ثمار العطاء عبر مسيرة تعليمية بذلوا فيها أسمى لحظات المثابرة والاجتهاد ليكرموا على منصة التخرج مقبلين على مرحلة جديدة من حياتهم التعليمية، مباركا للطلبة هذا التفوق، داعيا الله أن يوفقكم لما تطمحون إليه لخدمة هذا الوطن المعطاء، موجها خالص الشكر لوزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولوكيل وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي ولـ «STC» ولمبرة دشتي الخيرية، وللحضور ولكل من بذل الجهد لإنجاح هذا الحفل، كما أثنى على جميع العاملين في إدارة مدارس التربية الخاصة شاكرا لهم العطاء اللامحدود لخدمة أبنائنا الطلبة.

العسعوسي شعلة نشاط

بذلت المشرفة العامة على الحفل دلال العسعوسي جهودا كبيرة لخدمة الطلبة الفائقين وأولياء الأمور والحضور من القيادات التربوية، فكانت شعلة من النشاط خلال الحفل، واستحقت الإشادة من الجميع على ما قدمته مع فريق العمل لإنجاح هذا الحفل وإظهاره بصورة مميزة تليق بالفائقين.