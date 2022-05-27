التقى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي بالسفيرة عائشة كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت، وقد تباحث الطرفان العديد من المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين، ومن ابرزها التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، حيث اكد تباحث الطرفان على أهمية تبادل الخبرات بين الجهات القانونية والقضائية من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية بين البلدين، وأوضح الجلاوي دور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بهذا الشأن.



وفي ختام اللقاء اكد الجانبان على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، واهمية العمل على تطويرها والارتقاء بها وتعزيزها بما يكفل النهوض بين البلدين بكافة الأصعدة.



كما التقى المستشار الجلاوي سفير الجمهورية الهندية لدى البلاد سيبي جورج، حيث تباحث الطرفان في العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين، ومن أبرزها التعاون القانوني والقضائي.



وأكدا أهمية تفعيل كافة أطر التعاون القائمة بين البلدين والتنسيق الفعال بين المختصين في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد تبادل الطرفان من بين أمور عدة وعلى وجه الخصوص المسائل المتعلقة بالقوى العاملة والمعوقات وسبل تذليلها، وأوضح الوزير جهود الكويت في هذا المجال.



كما بيّن الجلاوي الدور الفاعل للوزارتين في تفعيل أطر التعاون الحالية بين البلدين بشكل متكامل.



وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها والارتقاء بها وتعزيزها على جميع الأصعدة.