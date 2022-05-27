دارين العلي



تعتبر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من أبرز الجهات المعنية بالأمن الغذائي كونها المسؤولة عن احد أبرز مقومات الحياة وهو تأمين مياه الشرب، بالإضافة الى تأمين الطاقة اللازمة التي تعتبر أهم مكونات التخزين.



وقالت مصادر كهربائية مطلعة ان وجود الوزارة ضمن أعضاء لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي يهدف الى التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية بالأمن الغذائي من مختلف الجوانب لمراعاة جميع الاحتمالات التي تتعلق بالتخزين وغيرها.



ولفتت المصادر الى ان الوزارة بالإضافة الى كونها معنية بتأمين مياه الشرب وتأمين مخزون استراتيجي والحفاظ عليه، كذلك فهي معنية بالدرجة الأولى بتأمين التيار اللازم للتخزين لمخازن المواد الغذائية والطبية وغيرها. وقالت ان الوزارة ستكون معنية بالجهوزية التامة لتأمين التيار للمخازن الموجودة وإيصاله بالسرعة القصوى للمخازن التي ربما سيتم إنشاؤها في حال ارتأت اللجنة ذلك بهدف زيادة الكميات المخزنة من مواد الغذاء.



وأوضحت المصادر ان جميع هذه الإجراءات احترازية، إذ انه لا داعي للهلع، فالمواد الغذائية متوافرة والوزارة تعمل مع الجهات المعنية في الدولة على القيام بدورها كل في مجال تخصصه في هذا الشأن.