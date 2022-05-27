قال سفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي إن التجارة والاستثمار ينموان بشكل مطرد بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي منذ اتفاقية التعاون بين الطرفين عام 1988.



وأضاف السفير البديوي في اجتماع نظمته غرفة التجارة العربية البلجيكية ولوكسمبورغ انه «على الرغم من التحديات المزدوجة والمتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست) وجائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) فإن التعافي يمضي قدما».



ولفت الى انه من وجهة نظر تجارية واستثمارية فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل منطقة مهمة بالنسبة للاتحاد الاوروبي وهي عاشر اكبر شريك تجاري للاتحاد.