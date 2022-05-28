أطلقت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية مشروعها الدعوي التعليمي"حلقات تراحم الصيفية لحفظ القرآن الكريم وتجويده" وذلك في 10 دول مختلفة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري: إن المشروع يهدف إلى تشجيع الناشئة والشباب على الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وحفظ كتاب الله وترتيله وتجويده، وكذلك تشجيعهم على استثمار طاقاتهم ومواهبهم وحفظ أوقاتهم.

وأضاف الدوسري أن المشروع له شق تعليمي يتمثل في تنمية مهارات الطلاب على استخدام اللغة العربية بما يُمكنهم من أساليبها ومفرداتها، وكذلك تزويد الطلاب بجملة من أحكام الإسلام وآدابه، وبخاصة ما لا يسع المسلمَ جهلُه، إلى جانب تعليمهم بعض جوانب الثقافة الإسلامية، وسِيَر الصحابة والأنبياء والعلماء، بما يتناسب مع أعمارهم وثقافتهم.

وأوضح المدير التنفيذي لتراحم الخيرية أن الدول التي ستشهد تدشين الحلقات هي أوغندا وبنين والصومال وغامبيا والسودان وموريتانيا واليمن والداخل السوري والهند وبنجلاديش.

واختتم الدوسري تصريحه بشكر أهل الخير على دعمهم لمثل تلك المشروعات والمبادرات المميزة،سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل عطاياهم لخدمة الدين خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.