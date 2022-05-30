أحمد خميس



نوهت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه تجنبا للسقوط التلقائي لإقامات (العمالة المنزلية) المادة (20) التي مضى على وجود أصحابها خارج البلاد (6) أشهر، ابتداء من تاريخ 1/12/2021 وما قبل إلى 31/5/2022 وإن كان يحمل إقامة سارية المفعول.



وتوضح الادارة انه يتوجب على الكفيل أن يتقدم إلى مراكز الخدمة وإدارات شؤون الإقامة بالمحافظات بطلب «إذن غياب»، وذلك قبل نهاية المدة المحددة والتي تنتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء القادم 31/5/2022.



من جهة أخرى اكد مصدر امني ان اذن الغياب بالنسبة لحملة المادة 22 التحاق بعائل سارٍ. وجدد المصدر التأكيد على انه في حال قررت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات جديدة بحق من هم خارج البلاد لابد ان تعلن عن ذلك بشكل رسمي عبر الإدارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الداخلية والتي تعلن عن أي تعليمات جديدة أو قرارات.