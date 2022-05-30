استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري.



وأشاد النواف بالنجاحات الكبيرة التي تحققها الديبلوماسية الكويتية في جميع المجالات ودورها البارز في إعلاء مكانة الكويت في كل دول العالم، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية والخارجية. من جانبه، توجه السفير مجدي الظفيري بالشكر والتقدير إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا ما يقوم به رجال الأمن من جهود دؤوبة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.