عبدالله قنيص



بأمر من وكيل النائب العام تم تكليف رجال مباحث العاصمة بضبط وإحضار مواطن من أرباب السوابق على خلفية اتهامه من قبل وافدة عربية في العقد الثالث باختطافها تحت التهديد والضرب والتوجه بها إلى بر السالمي والاعتداء عليها حسب تأكيد المجني عليها، هذا وتبين من الاستعلام على المدعى عليه انه من أرباب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات والسرقة والسلب وسبق أن انتحل صفة ابن أحد نواب مجلس الأمة، يشار الى ان المجني عليها مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية انها تقيم في منطقة الرميثية وان الواقعة بدات من اشبيليه، ولم يعرف هل اختطفت بالاكراه ام استدرجت بالحيلة بزعم انجاز معاملة او ماشابه ومن ثم التوجه بها الى البر والاعتداء عليها، هذا وتداولت معلومات أمس الأول عن أن الجاني وعبر وسطاء عرض الزواج على الوافدة العربية حتى يتجنب الملاحقة القضائية جراء تهمة الخطف والمواقعة بالإكراه والاعتداء بالضرب وتهم اخرى. واستنادا الى مصدر امني فإن وافدة عربية تقدمت الى احد مخافر محافظة العاصمة وذكرت في تفاصيل القضية انها تعرضت للاعتداء من قبل مواطن عرفها بنفسه على انه مواطن، بعد خطفها توجه بها الى بر السالمي واعتدى عليها كرها ورغم توسلاتها له بعدم فعل ذلك.



وذكر المصدر: تم تدوين أقوال الفتاة في محضر رسمي وتحت عنوان خطف واعتداء، منوها الى ان المواطن سبق وأن دخل السجل المركزي عدة مرات على خلفية قضايا حيازة مخدرات وتعاط وسرقة وسلب بالقوة.