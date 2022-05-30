عثر على جثة ابنه المفقود مقابل منزل صديقه الباكستاني بعد رحلة بحث قاربت الـ 12 ساعة

صديق حمزة في التحقيقات معه بالمباحث: لا أعرف كيف جاء إلى منزلي ومات مقابله

محمد الجلاهمة



ريـاض محمــد، وافــد باكستاني قدم الى الكويت منذ سنوات، وعاش في ديرة الخير لتربية ابنائه وتعليمهم، ولكنه فقد أعز ما في الحياة وهو ابنه حمزة الطالب في المرحلة الثانوية .



حمزة توفي في ظروف غامضة، حسب تأكيد والده رياض، وكل ما يريده الآن ان يعرف كيف توفي ابنه، وهل مات خنقا ام بسبب آخر لا يعرفه؟



وقال: نعاني منذ هذا التاريخ معاناة شديدة ويعلم الله كيف تمر الأيام علينا ، فأنا وأمه لا نستطيع النوم منذ 21 رمضان الماضي، وغالبا ما نستيقظ من الألم، لأننا نجهل سبب الوفاة.



«الأنباء» حاورت الوالد رياض حتى تقف على الواقعة:



ذكرت أن ابنك حمزة توفي في ظروف غامضة، هل لنا ان نعرف المزيد من التفاصيل؟



٭ يوم 21 رمضان الماضي وتحديدا يوم الثلاثاء، خرج ابني حمزة من مواليد 2005 برفقة امه لأداء صلاة العشاء، وبعد الصلاة استأذن من امه وتوجه الى نادي خيطان لملاقاة اصدقائه ولعب الكريكيت، وانتظرنا لأكثر من 3 ساعات، وحينما لم يعد نزلت للبحث عنه، وتوجهت الى مخفر خيطان حيث تم ابلاغي أنه لا معلومات لديهم، وطلبوا مني مراجعة ادارة الهجرة لربما يكون ابني ضبط لأنه لم يكن يحمل بطاقة مدنية، وبالفعل توجهت الى هناك ولم اجد حمزة، وعدت الى المخفر وتم ابلاغي بأنهم لا يستطيعون تقديم شيء قبل 24 ساعة، وبعد ذلك تلقيت اتصالا يبدو انه من ضابط في المباحث خلف مخفر خيطان، حيث طلبني واعطاني رقم هاتفه وطلب مني التواصل ثم خرجت من المخفر مرة اخرى نحو الثالثة فجرا أجوب الشوارع مرة اخرى، ثم عدت الى المنزل فجرا، وأبلغتني زوجتي ان زملاء حمزة جاءوا وسألوا عنه.



وكيف وجدت حمزة متوفى؟



٭ احد اصدقائه، وهو شاب (17 عاما) وهو من بين من جاءوا للاطمئنان عليه، قررت ان اتوجه الى مسكنه أنا وزوجتي، وبالفعل صعدت الى شقته في الطابق الخامس، وللعلم كل دور شقة واحدة، وطرقت الباب، وبعد ان فتح الباب شاهدت سجادة الصلاة التي كانت بحوزة حمزة والتي كانت بحوزته قبل الاختفاء، وهنا صرخت زوجتي وحاولت ان تعرف سبب وجود سجادة صلاة حمزة، ولدى اقترابها من باب الشقة والذي وضع مقابله حاجز وإذ بي أجد جثة ابني.



هل رصدت على الجثة اي شيء غير عادي؟



٭ نعم، وجدت آثار احمرار حول الرقبة.



وماذا بعد؟



٭ تواصلت مع ضباط المباحث وحضر وتم تسليمي الجثة وتوجهت بها الى باكستان، وهناك قمت بمراسم الدفان يوم 25 رمضان ، وبعدها عدت ولم يحدث اي تطور، ولم أبلغ حتى الآن كيف مات ابني حمزة.



وماذا تريد؟



٭ كل ما أريده هو أن أعرف كيف مات ابني، وقد استعوضته عند الله، ولكن أريد أن يعاقب الشخص الذي كان وراء وفاة ابني أو أعرف لماذا مات؟