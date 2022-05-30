محمد الجلاهمة



أحال مدير عام مديرية أمن محافظة حولي اللواء عبدالله العلي وافدا مصريا إلى النيابة العامة بتهمة رشوة موظف عام، وجاءت أوامر اللواء العلي بعد أن أخطر من قبل عسكري في بصمات حولي عن ان الوافد قدّم له رشوة مالية لسرعة إنهاء معاملات موظفين في شركة يعمل فيها الوافد، يشار إلى ان موقع بصمات حولي يقع في الطابق الأرضي لمديرية أمن حولي بمنطقة بيان.



وقال مصدر أمني ان العسكري فوجئ بالوافد المصري يقدم له مبلغا ماليا في يده، حيث قام بالإمساك به بعدما اكتشف ان ما وضع في يده مال، حيث تبين ان الوافد مقدم الرشوة مندوب إحدى الشركات.