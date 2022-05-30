محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

أحال رجال مباحث الأحمدي إلى النيابة العامة صباح أمس سيدة خليجية في العقد الخامس وسيدتين من أقاربها بعد اعترافها بأنها سددت 4 طعنات لشخص من غير محددي الجنسية انتقاما لابنها والذي سبق وتعرض للاعتداء من قبل المجني عليه، هذا وأرفق في ملف الإحالة سكين مطبخ استخدمته المتهمة في طعن الشاب «البدون» وهو في العقد الثالث.واستنادا إلى مصدر أمني، فإن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن حدوث تهجم في منطقة المهبولة وطعن وسحل، وعلى الفور تم نقل البلاغ إلى مدير عام مديرية أمن الأحمدي اللواء صالح مطر والذي تواصل مع مدير المباحث في الأحمدي العقيد عمر الرشيد للتنسيق.



وقال المصدر: انتقلت دورية أمن إلى موقع البلاغ، حيث شوهدت المتهمة والمجني عليه والدماء تسيل منه ليتم إسعافه إلى مستشفى العدان. وبسؤال المتهمة عن أسباب طعنها المجني عليه قالت انه سبق واعتدى على ابنها الخليجي وطعنه فقررت الانتقام منه، هذا وأفاد تقرير مستشفى العدان بأن المجني عليه تلقى 4 طعنات في منطقتي البطن والصدر.