عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي عن الاجتماع مع الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع لتنسيق الجهود في دعم النشاط الرياضي في المجتمع ومحاربة الخمول البدني الذي وصلت نسبته في المجتمع إلى 60% مما يعد سببا في انتشار الأمراض المزمنة وفرط الوزن والسمنة، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة ضمن خطة التنمية للكويت في مشروع مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية.



وذكر د.الزعبي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاجتماع أن الهدف من هذا هو العمل على تقليل عوامل الخطورة المؤدية للأمراض المزمنة غير المعدية مثل (أمراض القلب والشرايين، السكر، السرطان، أمراض الانسداد الرئوي المزمن) والحد منها.



وبين د.الزعبي انه تم خلال الاجتماع شرح أهمية مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار وأهم عناصر الخطة الاستراتيجية الوطنية المعدة من قبل الوزارة وضرورة تضافر الجهود في تنفيذها على أرض الواقع بشراكات وتعاون جميع الوزارات والهيئات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الخمول البدني وتشجيع النشاط الرياضي، علما أن من أهم التدخلات والسبل هي «تهيئة البيئة المشجعة على ممارسة النشاط البدني - نشر الوعي المجتمعي عن أهمية وفوائد الرياضة خاصة بين فئات الشباب لتغيير السلوك وطبيعة أنماط الحياة السلبية - إقامة مشاريع تدعم هذا التوجه في المناطق السكنية والمدارس وأماكن العمل».



وأفاد بأنه تم عرض الخطة المستقبلية وأهمية التوعية بالنشاط البدني خاصة للجيل الناشئ في المدارس وتوفير بيئات مناسبة لممارسة الرياضة كأماكن المشي المناسبة والصالات.



وتابع: وتم الاقتراح خلال الاجتماع بزيادة وتطوير الممشى في المناطق السكنية وتزويد الحدائق العامة بسبل تساعد على ممارسة الرياضة لجميع الأعمار، فضلا عن استغلال صالات وملاعب المدارس في الفترات المسائية لسكان المنطقة لممارسة الرياضة، وتوفير الملاعب للشباب لممارسة الرياضة في جميع المناطق، هذا بالإضافة إلى إقامة ماراثون سنوي للشباب وخاصة طلبة المدارس والكليات والجامعة للتشجيع والتوعية بأهمية النشاط البدني.



وبين أن نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع مشعل السبيعي رحب بهذه الزيارة، وأبدى استعداد الاتحاد للتعاون في دعم الجهود لتشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضة، وهذا الاجتماع بداية لتنسيق الجهود وتكاملها، لافتا الى أن الاجتماع المقبل سيكون بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع لمناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة.