كريم طارق



قال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان إن أزمة نقص العمالة بشكل عام والمنزلية بصفة خاصة تعود لعدة عوامل لاختلاف القطاعات، لافتا انه من الظواهر التي تم رصدها بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة لجوء بعض أصحاب العمل الى استقدام العمالة المنزلية وتشغيلها في القطاع الخاص، مما يشكل مخالفة لقانون العمل ويعرض العمالة ومكاتب الاستقدام أيضا إلى مشكلات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.



وأرجع الدخنان في تصريح لـ«الأنباء» السبب وراء انتشار هذه الظاهرة إلى نقص العمالة في القطاع الخاص وعدم قدرة صاحب العمل في الكثير من الأحيان على استقدام أيدي عاملة من خارج الكويت إلا بأعداد محدودة، ومطالبته باستخدام عمالة من الداخل، إلا أن ذلك الحل يصعب في الكثير من الأحيان لذات السبب وهو نقص العمالة في القطاع وارتفاع أجورها، ما يدفعه لاستقدام عامل منزلي لتشغيله في القطاع الخاص بهدف تعويض هذا النقص.



وطالب بسرعة إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة منعا لتفاقمها، وذلك من خلال السماح لأصحاب العمل في القطاع الخاص باستقدام عمالة من خارج الكويت وبأجور مناسبة، ووفقا للشروط التي تراها الجهات المعنية ولفترة محدودة.