في إطار مسؤوليته المجتمعية وضمن أنشطته لخدمة المجتمع، نظم البنك الأهلي المتحد بنجاح حملة للتبرع بالدم، والتي أطلقها من مقره الرئيسي لصالح بنك الدم المركزي، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك جهاد الحميضي وعدد من ممثلي الإدارة التنفيذية بالبنك.



وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من موظفي البنك الذين سارعوا للتبرع بالدم للمساهمة في إثراء مخزون بنك الدم المركزي وتقديم قدوة حسنة للعطاء للمجتمع، ما يعكس وعيهم بأهمية التبرع بالدم كواجب مجتمعي وإنساني للحفاظ على حياة المرضى والمصابين ممن يحتاجون إلى نقل الدم.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية والتواصل الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: «نحن سعداء بهذه المبادرة الإنسانية القيمة، حيث يعد التبرع بالدم مساهمة قيمة في كل المجتمعات، كما أن عملية التبرع بالدم رغم أنها بسيطة للغاية، إلا أن بضع قطرات من الدم قد تنقذ حياة إنسان».



وأضافت التميمي ان البنك الأهلي المتحد يسعى من خلال الرسالة التوعوية التي تقدمها هذه الحملة إلى أن يصبح التبرع بالدم سلوكا راسخا يقوم به كل من يستطيع من أفراد المجتمع لمواجهة الطلب المتزايد على الدم لمعالجة الإصابات والأمراض التي تحتاج إلى نقل الدم، مؤكدة أن البنك الأهلي المتحد يحرص دائما على أن يكون في طليعة المبادرين لتنظيم حملات التبرع بالدم في الكويت.



وأوضحت التميمي: تعد هذه الحملة جزءا من سلسلة حملات التبرع بالدم التي نظمها البنك الأهلي المتحد من قبل بالتعاون مع بنك الدم المركزي باعتبارها إحدى مبادرات البنك الأهلي المتحد المجتمعية في مجال الصحة والتي نقدم من خلالها دورا إنسانيا وتوعويا شديد الأهمية، وذلك ضمن التزامه المستمر بالمشاركة المجتمعية وبالمبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.