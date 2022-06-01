أكد خلو البلاد من «جدري القرود» وأحيط علماً بإجراءات «الصحة» لمواجهة تطورات الفيروس وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه

مجلس الوزراء اعتمد أسماء أعضاء المجلس البلدي المعينين

بداح العنزي

توقعت مصادر مطلعة أن تعقد أولى جلسات المجلس البلدي الجديد لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر خلال الأسبوع المقبل. وذكرت المصادر أن قانون البلدية 2016/33 قد حدد مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ اختيار الأعضاء الـ 6 المعينين لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه. وسينتخب المجلس أعضاء اللجان التالية: (الفنية، القانونية والمالية، لجنة المخطط الهيكلي، التطوير والإصلاح، لجنة مزاولة المهن الهندسية، لجنة الاعتراضات والشكاوى)، إضافة إلى اختيار أعضاء لجان المحافظات (العاصمة، الأحمدي، الجهراء، مبارك الكبير، حولي، الفروانية). تجدر الإشارة الى ان انتخابات المجلس التي عقدت في ٢١ مايو الماضي قد أسفرت عن انتخاب 10 أعضاء من بين 36 مرشحا خاضوا الانتخابات في جميع الدوائر، حيث فاز فيها كل من: د.حسن كمال، عبدالله المحري، فهد العبدالجادر، سعود الكندري، ناصر الجدعان، فهيد المويزري، خالد مفلح، عبدالله العنزي، ناصر الكفيف، نصار العازمي. هذا، واعتمد مجلس الوزراء أمس تعيين ٦ أعضاء في المجلس البلدي وهم اسماعيل حيدر بهبهاني وشريفة صالح الشلفان وعلياء أحمد الفارسي وعبداللطيف عبدالله الدعي ومنيرة جاسم الأمير وفرح سالم الرومي. وعبرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات والمعلومات د.رنا الفارس عن الفخر بتسجيل تجربة وسابقة تاريخية بنيل ٤ كويتيات عضوية المجلس البلدي، وقالت: هذا تأكيد على الثقة بالمرأة الكويتية كعنصر أساسي في الاصلاح والتنمية.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:



استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة د. خالد السعيد ومدير الصحة العامة د. محمد السعيدان، حول آخر تطورات انتشار «جدري القرود» (MONKEYPOX VIRUS) وذلك من واقع إحصائية عن الدول التي انتشر فيها الفيروس وأعداد الإصابات والوفيات، مؤكدا خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه ولله الحمد، كما أحاط المجلس علما بالإجراءات الاحترازية التي باشرت وزارة الصحة اتخاذها لمواجهة تطورات هذا الفيروس وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه.



من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن «دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في الكويت»، والتي اشتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في الكويت، إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن.



كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن آلية عمل اللجنة لأداء الاختصاصات المناطة إليها.



هذا، وقد أعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في المجلس البلدي وهم:



1 ـ م. إسماعيل حيدر بهبهاني



2 ـ م. شريفة صالح الشلفان



3 ـ م. علياء أحمد الفارسي



4 ـ م. عبداللطيف عبدالله الدعي



5 ـ م. منيرة جاسم الأمير



6 ـ م. فرح سالم الرومي



وقرر رفعه لصاحب السمو الأمير، متمنيا للأعضاء المعينين كل النجاح والتوفيق مع زملائهم الأعضاء المنتخبين في تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسؤولياته لدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد.



بدورها، وجهت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس التهنئة للأعضاء المنتخبين وللأعضاء المعينين الجدد في المجلس البلدي على اختيارهم كأعضاء معينين سينضمون لزملائهم الأعضاء المنتخبين لعضوية للمجلس البلدي.



وأكدت الوزيرة الفارس في تصريح لها أن هذه الخطوة تحمل معها سابقة تاريخية وتجربة جديدة في تاريخ المجلس البلدي لتأكيد ضرورة تمكين وتعزيز دور المرأة الكويتية ودعم جهودها من خلال اختيار شخصيات نسائية متسلحة بالخبرات والمؤهلات الأكاديمية والفنية بشكل يؤهلهن لممارسة دورهن المنتظر في المجلس البلدي.



وأعربت الوزيرة الفارس عن تمنياتها لأعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين بكل التوفيق والسداد في أداء مهامهم القادمة في المجلس البلدي الجديد والذي من المقرر ان يبدأ اعماله خلال شهر يونيو.

المويزري مهنئاً أعضاء «البلدي» المعينين: جميعنا في قالب واحد لخدمة الكويت

فهيد المويزري

هنأ عضو المجلس البلدي فهيد فهاد المويزري الأعضاء المعينين الذين تم تكليفهم بعضوية المجلس البلدي.

وأشار المويزري في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الأعضاء المنتخبين والمعينين جميعهم في قالب واحد لخدمة الكويت ونمد أيدينا لهم للتعاون وخدمة بلدنا.

أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية

الأعضاء المعينون لـ «الأنباء»: سنستكمل مسيرة الإنجاز

أعرب أعضاء المجلس البلدي المعينون في تصريحات لـ «الأنباء» عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية على الثقة بهم، مؤكدين السعي لاستكمال مسيرة الإنجاز والعمل على دفع عجلة التنمية في البلاد.

في البداية، أكد عضو المجلس البلدي إسماعيل بهبهاني السعي لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة البلاد.

وقال بهبهاني: نسـأل الله التوفيق لنا وللجميع في حمل أمانة التكليف بعضويـة الـمـجـلـس، مبينا انه سيعـمـل مـع زملائه اعضاء المجلس على استكمال المسيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطن، خاصة في ظل وجود العديد من الأمور التي تتعلق بالخطة التنموية المنشودة في البلاد.

بدورها، أعربت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي، عن شكرها للقيادة السياسية لتعيينها عضوا في المجلس، متمنية أن تكون على قدر الثقة والمسؤولية التي أوكلت لها من قبل القيادة السياسية.

وقالت الفارسي انها ستسعى برفقة زملائها للعمل الجاد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، على أن تـكـون مـتـعـاونة مع جميع الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير الكويت بما يتلاءم مع آخر المستجدات في المجالات الهندسية، مضيفة أن التحدي في المنصب كبير جدا.

من جهته، أعرب عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على هذه الثقة.

وقال الدعي: نسأل الله التوفيق لنا وللجميع في حمل الأمانة وتحقيق العديد من الإنجازات لبلدنا الحبيب الكويت.

ولفت إلى ان المرحلة المقبلة تحتاج للتعاون والعمل المشترك مع زملائه أعضاء المجلس لاستكمال المسيرة وإنجاز العديد من المشاريع التنموية.