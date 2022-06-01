أسامة دياب



أعلنت السفارة البريطانية لدى البلاد عن فتح باب التقديم لطلبات تمويل المشاريع كجزء من برنامجها لعام 2022/2023: 2022 إلى 2025 لتعزيز العلاقات البريطانية - الكويتية، مضيفة أنه يمكن تقديم مقترحات المشاريع من قبل المنظمات غير الربحية أو متعددة الأطراف والجهات الحكومية البريطانية أو الكويتية.



وأوضحت السفارة أن فترة التقديم بدأت من 29 مايو 2022 وتنتهي في الساعة الواحدة ظهرا في 23 يونيو 2022، مضيفة أنه يجب أن تكون المشاريع ذات صلة بالعلاقات البريطانية - الكويتية ورؤية الكويت لعام 2035. وذكرت أن المشاريع يمكن أن تشمل: أنشطة بحثية، وورش عمل تدريبية لبناء القدرات، وحملات توعوية، وما إلى ذلك. يجب تقديم جميع المقترحات باللغة الإنجليزية فقط.



وستنظر السفارة في المشاريع التي تركز على إحداث تأثير إيجابي في الكويت، بما في ذلك ما يلي: تغير المناخ والتنوع البيئي، التنوع الاقتصادي، المشاركة السياسية للشباب، التعاون العلمي بين المملكة المتحدة والكويت، المساواة في المجتمع، تعزيز نظم الأمن السيبراني، تعزيز الحريات، تعزيز مبادئ الشفافية، والتعليم والصحة.



يجب أن يكون المنفذون قادرين على تنفيذ مشروعهم بالكامل. ويجوز السماح للعمل مع منفذين مساندين بموافقة مسبقة من السفارة.



وذكرت السفارة أنها ستقدم ورش عمل تدريبية لمساعدة المهتمين بتصميم المشاريع وتقديم المقترحات. إذا كنت مهتما فأرسل لنا بريدا إلكترونيا على: [email protected] للتقديم وللحصول على المزيد من التفاصيل حول معايير المشاريع والمستندات المطلوبة وطرق التواصل، يرجى زيارة: https://www.gov.uk/government/news/british-embassy-kuwait-invites-proposal-submissions-for-the-gulf-strategy-fund من 2022 إلى 2025.