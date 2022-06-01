

بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب عن تشكيل فريق عمل بالوزارة لدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد.



ويضم القرار الذي أصدره الوزير برئاسة وكيل الوزارة في عضويته الوكيل المساعد لشؤون التعاون نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني وممثلين عن وزارة الصناعة وممثل عن جهاز حماية المنافسة وممثل عن الإدارة العامة للجمارك وممثل عن «الزراعة».



وحول مهام الفريق، أوضح شعيب أنه يتولى متابعة حالة المخزون الغذائي بالجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة واقتراح التدابير الممكنة للحفاظ على توازنه لتحقيق الأمن الغذائي بالدولة والنظر في آلية توريد السلع بالجمعيات والسبل الممكنة لتطويرها في إطار العمل على تحقيق التوازن مع الأسواق الموازية وإقرار دورة مستندية سريعة لتسهيل حصول الموردين بالجمعيات التعاونية على مستحقاتهم المالية.



وذكر أن الفريق يختص أيضا بالنظر في تقارير فرق التفيش فيما يتعلق بتوافر السلع وجودتها وطريقة حفظها وعرضها بالأسواق والأفرع التابعة بالجمعيات التعاونية ومتابعة تنفيذ التقارير واقتراح الاجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعيات بهدف التصدي للمخالفات المرصودة، كما يتولى اقتراح اجراء زيارات وجولات ميدانية للجعيات للتحقق من حسن تصرفها في مخزونها من السلع والمنتجات ومدى التزامها بالقرارات والتعاميم ذات الصلة وتتضمن مهام الفريق أيضا اقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لمعالجة مشكلات تزويد الجمعيات بالسلع والمنتجات بالكميات اللازمة وبالجودة المطلوبة والنظر في الموضوعات الخاصة المتصلة بدور الجمعيات في تحقيق الأمن الغذائي والمحالة إليها من قبل الوزير لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ورفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير تتضمن ملخص أعمال الفريق والتوصيات الصادرة عنه.



وأكد شعيب على حرص الوزارة على متابعة الوضع الغذائي واتخاذ الإجراءات الممكنة لتعزيزه وحمايته في ضوء المتغيرات العالمية، خاصة في ظل ما تتعرض له سلاسل الإمداد، مشددا على أن الوزارة بكل قطاعاتها وفي إطار التوجيهات الحكومية حريصة على استدامة الأمن الغذائي في البلاد.