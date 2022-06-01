أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملته الصيفية الجديدة بحر/ جو الموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات يجريها البنك على عدد من المعدات البحرية وباقات السفر.



وعن الحملة الجديدة التي أطلقها البنك لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، قال عبدالعزيز الزعابي المدير العام بالوكالة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد: لقد دأب البنك التجاري الكويتي كل صيف على مكافأة عملائه من حاملي البطاقات تقديرا لهم على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية، وتحفيزا للعملاء على إصدار والحصول على بطاقات التجارية الائتمانية والتعرف على منافعها ومميزاتها وبرامج الولاء المختلفة المرتبطة بها على مدار العام.



وتابع الزعابي مبينا أن الحملة الجديدة بحر/ جو تتضمن جوائز مختلفة هذا الصيف وهي عبارة عن باقات سفر مميزة إلى المالديف، موريشس وجزر السيشل، بالإضافة لمعدات ومركبات تستخدم في البحر داخل الكويت يستفيد منها الفائز بشكل مباشر وفي جميع الأوقات، ومنها كاياك Master، وسكوتر Yamaha المائية وأيضا جت سكي Jet Ski Sea-Doo بأنواعه المختلفة، وغيرها من الجوائز الأخرى خلال فترة الحملة الممتدة من 1 يونيو 2022 حتى 31 أغسطس 2022.

وعن آلية الدخول في السحوبات التي تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها لعملاء التجاري من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، أوضح الزعابي أن كل 10 دنانير ينفقها العميل باستخدام بطاقته الائتمانية داخل الكويت تمنحه فرصة للدخول في السحوبات الشهرية كما أن كل 10 دنانير كويتية ينفقها العميل خارج الكويت باستخدام بطاقته الائتمانية تمنحه 3 فرص للدخول في السحوبات الشهرية، ومقابل كل بطاقة ائتمان جديدة يتم إصدارها خلال فترة الحملة، سيحصل العميل على 20 فرصة إضافية لدخول السحوبات.



وبالنسبة لعدد ومواعيد السحوبات الخاصة بالحملة الصيفية الجديدة، بين الزعابي أن هذه الحملة سوف تشمل 3 سحوبات لاختيار 15 فائزا للفوز بجوائز قيمة.

وعن مواعيد السحوبات، أوضح الزعابي أن السحوبات سوف يتم إجراؤها شهريا بناء على جدول السحوبات المحدد الذي سوف يتم الإعلان عنه في حينه، علما بأن السحب الأول سوف يكون بتاريخ 7 يوليو 2022.